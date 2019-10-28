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Общекомандная "бронза": тайбоксеры из Абхазии стали третьими на турнире в Туле

© Foto / Тимур Гергедава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Открытый чемпионат и первенство Тульской области по тайскому боксу, в котором участвовали спортсмены из Абхазии, состоялся с 26 по 27 октября.

СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Тайбоксеры из Абхазии взяли бронзовую медаль в общекомандном зачете на соревнованиях в Тульской области, сообщает Госкомитет по физической культуре и спорту республики.

Абхазию на турнире представили шесть спортсменов, которые завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

Обладателями высшей награды стали Леон Амичба, Сероб Геворгян и Ираклий Костяндян, "серебро" взяли Давид Амичба и Анри Шанава, "бронза" -  Сандро Цвижба.

© Foto / Тимур Гергедава
Открытый чемпионат и первенство Тульской области по тайскому боксу

"Среди всех ребят самыми опытными были Леон и Давид Амичба, которые отобрались на ЦФО. С нами в команде также был чемпион Краснодарского края Сандро Цвижба, но у него был большой перерыв, и на стадии отбора на ЦФО его кандидатура не рассматривалась. Остальные на стадии рассмотрения", - отметил президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава.

Гергедава отметил успехи девятилетнего Ираклия Костяндяна, который провел два боя и один из них завершил досрочной победой. Анри Шанава и Сероб Геворгян в международном турнире участвовали впервые, но, несмотря на это, показали хорошие результаты.

Где именно будет проходить турнир по тайскому боксу Центрального федерального округа (ЦФО) пока неизвестно, но победа в нем даст спортсменам возможность участвовать в Первенстве и Чемпионате России – отборочный этап на Первенство Европы и Чемпионат мира.

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