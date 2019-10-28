Общекомандная "бронза": тайбоксеры из Абхазии стали третьими на турнире в Туле

СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Тайбоксеры из Абхазии взяли бронзовую медаль в общекомандном зачете на соревнованиях в Тульской области, сообщает Госкомитет по физической культуре и спорту республики.
Абхазию на турнире представили шесть спортсменов, которые завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.
Обладателями высшей награды стали Леон Амичба, Сероб Геворгян и Ираклий Костяндян, "серебро" взяли Давид Амичба и Анри Шанава, "бронза" - Сандро Цвижба.
"Среди всех ребят самыми опытными были Леон и Давид Амичба, которые отобрались на ЦФО. С нами в команде также был чемпион Краснодарского края Сандро Цвижба, но у него был большой перерыв, и на стадии отбора на ЦФО его кандидатура не рассматривалась. Остальные на стадии рассмотрения", - отметил президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава.
Гергедава отметил успехи девятилетнего Ираклия Костяндяна, который провел два боя и один из них завершил досрочной победой. Анри Шанава и Сероб Геворгян в международном турнире участвовали впервые, но, несмотря на это, показали хорошие результаты.
Где именно будет проходить турнир по тайскому боксу Центрального федерального округа (ЦФО) пока неизвестно, но победа в нем даст спортсменам возможность участвовать в Первенстве и Чемпионате России – отборочный этап на Первенство Европы и Чемпионат мира.
Читайте также:
- Спортсмены, представлявшие Абхазию, отобрались на Чемпионат Европы по тайскому боксу
-
Гергедава о тайском боксе: непредсказуемый и красивый