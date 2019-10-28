Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели погода на Черноморском побережье Абхазии будет неустойчивая, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 28 окт – Sputnik. В понедельник и во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В среду и четверг погода изменится: облачно, временами дождь с грозой, в горах снег, усиление ветра от 13 - до 15 метров в секунду. В пятницу погода прояснится, осадки прекратятся, однако, температуры воздуха понизятся на 3-5°С, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +6°С +11°С, днем +15°С +20°С.

Температура морской воды +20°С.

Волнение на море от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.