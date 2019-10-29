Хип-хоп и модерн: абхазская "Амзача" стала лауреатом I степени на фестивале в Лоо

XVII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества "AKVA-TEMP+" прошел с 25 по 28 октября в Лоо.

СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Хореографический коллектив из Абхазии "Амзача" стал лауреатом I степени на международном конкурсе "AKVA-TEMP+" в Лоо, рассказала руководитель коллектива Ольга Денисова.

"Мы занимаемся современной хореографией. Выступили с двумя номерами, первый был в большей степени в стиле модерн под названием "Настроение чоко", а второй – детский танец, приближенный к хип-хопу "Пусть весь мир подождет". Участие в этом фестивале стало первым для этой группы детей", - отметила Денисова.

На конкурсе в Лоо Ольга Денисова получила специальный приз в номинации "Лучший руководитель". Она добавила, что коллектив "Амзача" был создан в 2015 году при сухумской Детской школе искусств №1, но с недавних пор он стал самостоятельным.

"Мы отправились в свободное плавание. На сегодняшний день у нас занимаются больше 50 детей. Мы обычно участвуем в республиканских конкурсах, а в прошлом году старшая группа выступила на одном из конкурсов в Москве и стала лауреатом II степени", - поделилась Денисова.

Она также поделилась ближайшими творческими планами. По словам Денисовой, 22 декабря 2019 года "Амзача" проведет отчетный концерт в Доме культуры Гулрыпшского района.

Летом 2020 года на Красной поляне состоится Международный танцевальный лагерь, куда приедут коллективы из России, США, стран Южной Африки, Австралии. "Амзача" будет принимать участие в этом лагере во второй раз.

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