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Часть Сухума останется без воды в среду 30 октября

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия

В большой части Сухума отключат воду в среду 30 октября из-за ремонтных работ в районе Сухумприбора.

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Подача питьевой воды в связи с ремонтно-восстановительными работами на разводящей сети водопровода по проспекту Аиааира (район Сухумприбора) будет прекращена 30 октября с 00 до 20 часов в следующих районах города: Старый поселок, центральная и нагорная части города, рынок, ВИЭМ, сообщает МУП города Сухум "Водоканал".

Ранее Sputnik Абхазия неоднократно информировал население о возможных отключениях подачи питьевой воды. По информации "Водоканала", эти отключения были связаны с ремонтом на насосных станциях.

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