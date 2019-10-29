МВД Абхазии сообщило о пропаже семилетнего ребенка

Пропавший мальчик был одет в клетчатую рубашку и темно-синие брюки. В публикации пресс-службы МВД указан номер, по которому могут обратиться обладающие информацией.

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Мальчик семи лет вышел поиграть в районе площади Свободы в Сухуме около 17:00 во вторник 29 октября, сообщает пресс-служба МВД Абхазии в Facebook.

Уточняется, что ребенок находится в Сухуме проездом, в гостях, возможно, не знает города и заблудился.

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