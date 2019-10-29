МВД Абхазии сообщило о пропаже семилетнего ребенка

Пропавший мальчик был одет в клетчатую рубашку и темно-синие брюки. В публикации пресс-службы МВД указан номер, по которому могут обратиться обладающие информацией.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Мальчик семи лет вышел поиграть в районе площади Свободы в Сухуме около 17:00 во вторник 29 октября, сообщает пресс-служба МВД Абхазии в Facebook.
Уточняется, что ребенок находится в Сухуме проездом, в гостях, возможно, не знает города и заблудился.
Пропавший в Сухуме ребенок нашелся>>
Ранее сообщалось, что мальчик семи лет вышел погулять недалеко от парка Свободы в Сухуме и пропал вечером во вторник.
Октябрь в Абхазии – время собирать виноград и делать мачар – молодое вино. Традиционно абхазы выращивали виноград на дереве. Это непростое занятие, которое требует ловкости и отваги, так как виноград нужно собирать на высоте 25-30 метров.
Акция протеста против проведения презентации книги Давида Маградзе "Джакомо Понти", переведенной на абхазский, черкесский и осетинский языки, прошла 28 октября.
Sputnikabkhazia
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik