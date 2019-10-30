В режиме онлайн: этнографический диктант пройдет в Абхазии в новом формате

В 2018 году культурно-просветительская акция "Большой этнографический диктант" прошла на пяти континентах, в 35 странах мира.

СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Международная акция "Большой этнографический диктант" в этом году пройдет в Абхазии в онлайн-режиме на официальном сайте проекта с 1 по 4 ноября, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

Диктант будет состоять из 30 вопросов, 20 из них будут общими для всех стран и 10 уникальными для каждого региона. Принять участие в онлайн-диктанте сможет любой желающий, вне зависимости от возраста.

На выполнение заданий диктанта участникам дается 40 минут, максимальная сумма баллов – 100.

Правильные ответы будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября, индивидуальные результаты диктанта – 29 ноября.

"Большой этнографический диктант" – культурно-просветительская акция, которая позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности.

В России акция проводится уже в четвертый раз. В 2018 году диктант написали 392 тысячи человек на 4567 площадках в России и за рубежом. Акция прошла на пяти континентах, в 35 странах мира. В онлайн режиме диктант написали 188 000 человек.

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