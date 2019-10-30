Меньше ожидаемого: в Абхазии собрали 12 с половиной тысяч тонн кукурузы

В начале 2019 года в республике планировалось собрать 25 тысяч тонн кукурузы, однако итоговые показатели будут меньше, рассказали Sputnik Абхазия в Госкомитете по сельскому хозяйству.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Урожай кукурузы в этом году хороший, мраморный клоп нанес ущерб, но не такой серьезный, как в прошлые годы, сказал в интервью Sputnik Абхазия начальник отдела агрономии Госкомитета по сельскому хозяйству Эдуард Барганджия.

"Были очаги распространения этого вредителя, но мы своевременно выдали лекарства, крестьяне использовали их", - подчеркнул он.

На конец октября в республике собрано 12 тысяч 500 тонн кукурузы, однако сбор урожая еще продолжается, проинформировал Барганджия.

"Многие еще не собрали урожай. Немало посевов было сделано ранней весной, они не выросли из-за засухи. На этих местах кукурузу засеяли вновь, позже чем основанную массу, поэтому сбор кукурузы продолжается", - отметил специалист.

Изначально планировалось собрать по республике 25 тысяч тонн кукурузы, однако прогнозы не сбудутся. По словам Барганджия, к уже собранному урожаю может добавиться еще две-три тысячи тонн.

"До войны в Абхазии засеивали 18 тысяч гектаров земли кукурузой, урожай достигал 45 тысяч тонн. После войны люди продолжили заниматься сельским хозяйством, собирали чай, делали табак, сеяли кукурузу. Но постепенно объемы стали сокращаться, к тому же не было реализации за пределы республики", - говорит Барганджия.

Барганджия заметил, что увеличивается количество людей, которые отказываются производить кукурузу, так как затраты на производство большие: увеличиваются цены на горючее, необходимо покупать удобрения, вспахивать землю несколько раз.

Покупать кукурузу на рынке стало выгоднее с учетом всех расходов, говорит специалист. Однако те, кто имеет в хозяйстве скот, домашних птиц, продолжают сеять кукурузу, несмотря на затратность производства, подытожил Эдуард Барганджия.

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