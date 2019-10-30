Ремонт гагрской колоннады завершится к концу 2019 года

СУХУМ, 30 окт –Sputnik, Бадри Есиава. Основные работы по ремонту гагрской колоннады завершатся к концу 2019 года, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия замглавы администрации Гагрского района Владимир Джения.
"Сейчас проводится реконструкция колоннады, отремонтируют площадь, фонтан, проведут к нему водопровод, установят освещение. Заказчиком выступает УКС (Управление капитального строительства - ред.), а подрядчик - компания "ЭкоГеопроект", - отметил Джения.
По словам замглавы Гагры, в летний сезон работы были приостановлены, после его окончания реконструкция возобновилась.
Он добавил, что также на территории парка принца Ольденбургского планируют заменить тротуарную плитку. Ремонтные работы на территории парка начались в 2018 году в рамках Инвестпрограммы социально-экономического развития Абхазии.
Субтропический парк в Гагре был основан принцем Александром Ольденбургским в 1912 году. Раскинулся он в прибрежной части курортного города Абхазии и занимает площадь более 115 тысяч квадратных метров.
Гагрская колоннада расположена в районе Старой Гагры, неподалеку от приморского парка и ресторана "Гагрипш". Строительство колоннады и центральной городской набережной пришлось на послевоенные годы (1949–1951).
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