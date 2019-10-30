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Баскетбольный турнир памяти Владимира Хашба завершился победой "Спартака"

© Foto/ Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Первый турнир по баскетболу памяти заслуженного тренера Абхазии Владимира Хашба проходил в Сухуме с 26 по 30 октября.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Женский баскетбольный турнир памяти заслуженного тренера Абхазии Владимира Хашба завершился победой команды "Спартак" из Сухума, сказал в интервью Sputnik организатор соревнований Дмитрий Чартия.

"Турнир прошел на высоком уровне, каждая из команд была хорошо подготовлена, все боролись на равных, но победил сильнейший. Мы не ожидали, что первый турнир пройдет так слаженно", - добавил он.  

Среди участниц соревнования были и ученицы Владимира Хашба, а призы победителям вручала его дочь, сообщил Чартия.

В турнире приняли участие команды со всей Абхазии – "Гагра", "Бзыбь", "Гудаута", "Алахадзы", сухумские команды "Спартак", "Крылья Абхазии" Республиканская детско-юношеская средняя школа №1 (РДЮСШ-1).

Чемпионом турнира стала команда "Спартак", второе и третье место заняли команды "Алахадзы" и "Крылья Абхазии" из Сухума.

По итогам турнира лучшим игроком была признана Эва Джопуа из команды "Спартак". 

Владимир Хашба — почетный мастер спорта Республики Абхазия, заслуженный тренер по баскетболу и заслуженный работник физкультуры и спорта, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.  В 1958 году стал тренером сборных школьной и женской команд Абхазии. Многие его воспитанницы стали звездами на баскетбольных площадках.

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