Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 ноября

В пятницу в Абхазии сохранится прохладная, облачная и дождливая погода, в горах возможен дождь со снегом.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. В пятницу на территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему сохранится влияние холодных масс воздуха с северо-запада. Облачная погода, временами дождь, дождь с грозой, в горах снег.

Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба, будет медленно повышаться.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров.

Температура воздуха ночью +5°С+10°С, днем +10°С +15°С.

Температура морской воды + 20°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, один - три балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.