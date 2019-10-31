Властители морей и океанов: что ты знаешь о морских богах Абхазии

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Рауль Хаджимба подписал указы о назначении министров Указы о назначении на должности ряда министров и руководителей госкомитетов были подписаны Раулем Хаджимба в четверг 31 октября. 1189

Острова из пластика и вымирание рыб: что происходит с Черным морем Международный день Черного моря отмечается 31 октября, в этот день в 1996 году прибрежные страны подписали стратегический план действий по спасению Черного моря. 245