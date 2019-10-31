Властители морей и океанов: что ты знаешь о морских богах Абхазии

В Международный день Черного моря информационное агентство Sputnik подготовило тест о морских богах Абхазии.
Указы о назначении на должности ряда министров и руководителей госкомитетов были подписаны Раулем Хаджимба в четверг 31 октября.
Международный день Черного моря отмечается 31 октября, в этот день в 1996 году прибрежные страны подписали стратегический план действий по спасению Черного моря.
Парламент Абхазии проголосовал за создание рабочей группы по разработке законодательства в социальной сфере в четверг 31 октября.
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