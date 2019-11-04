Подача воды в ряде районов Сухума будет прекращена 5 ноября

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Работать, а не кофе пить: брифинг премьера Абхазии о реорганизации Кабмина Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении структуры Кабинета министров республики, согласно которому до 1 января 2020 года штатная численность должна быть оптимизирована на 15%, некоторые ведомства были объединены и реорганизованы в госкомитеты. 26

Сухумская школа № 2 возобновила работу Второго мая 2019 года во второй русской школе имени Пушкина в Сухуме произошел пожар, в результате которого сгорела почти вся крыша здания, от воды при тушении пострадали кабинеты и учебные классы. 364