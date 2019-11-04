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Село Верхняя Эшера в Сухумском районе

Подача воды в ряде районов Сухума будет прекращена 5 ноября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

В связи с ремонтно-восстановительными работами водопровода на улице Акиртава пятого ноября с 00 до 20 часов будет прекращена подача питьевой воды в районе Турбазы, а также на улицах Кодорское шоссе, Комсомольская, Батумская и Чанба.

Подачу воды в столице планируют восстановить 5 ноября к девяти часам вечера после завершения ремонтных работ на улице Акиртава. На время восстановления водопровода подача воды будет прекращена на улицах Кодорское шоссе, Комсомольская, Батумская и Чанба, а также в районе Турбазы.



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