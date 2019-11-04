Подача воды в ряде районов Сухума будет прекращена 5 ноября

В связи с ремонтно-восстановительными работами водопровода на улице Акиртава пятого ноября с 00 до 20 часов будет прекращена подача питьевой воды в районе Турбазы, а также на улицах Кодорское шоссе, Комсомольская, Батумская и Чанба.
Подачу воды в столице планируют восстановить 5 ноября к девяти часам вечера после завершения ремонтных работ на улице Акиртава. На время восстановления водопровода подача воды будет прекращена на улицах Кодорское шоссе, Комсомольская, Батумская и Чанба, а также в районе Турбазы.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении структуры Кабинета министров республики, согласно которому до 1 января 2020 года штатная численность должна быть оптимизирована на 15%, некоторые ведомства были объединены и реорганизованы в госкомитеты.
На базе Министерства обороны Абхазии состоялись соревнования среди учеников старших классов. Проведение военно-спортивной игры "Аиааира" стало уже традиционным и ожидаемым событием, в ходе которого будущие защитники знакомятся со многими видами спорта.