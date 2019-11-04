Кросс, подтягивание и стрельба: у сборной Гагрского района первое место

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная команда Гагрского района заняла первое место в XV республиканской военно-спортивной игре "Аиааира", рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия начальник отдела физвоспитания, спорта и допризывной подготовки Министерства просвещения Абхазии Аслан Таркил.
"В командном зачете на втором месте команда из Сухума, а на третьем - сборная команда Гудаутского района. В этих соревнованиях принимали участие команды из всех городов и районов Абхазии", - сказал начальник отдела.
Соревнования проводились на базе Минобороны Абхазии (в артиллерийском полку и на стрельбище в Гумисте – ред.).
"Эти соревнования проводятся для того, чтобы улучшить военно-патриотическое воспитание школьников, подготовить их к службе в Вооруженных силах Абхазии и, конечно, воспитать в них чувство гордости за свою родину", - отметил Таркил.
Проведение подобных соревнований помогает сформировать качества, которые будут необходимы при прохождении военной службы, подчеркнул он.
Программа соревнований состояла из 11 видов спорта: стрельба из автомата и лука, сборка и разборка автомата, бег на сто метров, кросс на один и полтора километра, перетягивание каната, комбинированная эстафета, метание гранаты, подтягивание на перекладине и строевая подготовка.
Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами, специальными подарками и футбольными мячами.
Республиканская военно-спортивная игра "Аиааира" была проведена Министерством просвещения Абхазии при поддержке Министерства обороны республики.
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