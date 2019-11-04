17:57 04 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.03
  • EUR71.48
Поиск
А-14-тәи арра-спорттә хәмарра «Аиааира» мҩаԥысит Гагра араион

Кросс, подтягивание и стрельба: у сборной Гагрского района первое место

© Foto / Саида Жиба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
4820
Sputnik Абхазия

На базе Министерства обороны Абхазии состоялись соревнования среди учеников старших классов. Проведение военно-спортивной игры "Аиааира" стало уже традиционным и ожидаемым событием, в ходе которого будущие защитники знакомятся со многими видами спорта.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная команда Гагрского района заняла первое место в XV республиканской военно-спортивной игре "Аиааира", рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия начальник отдела физвоспитания, спорта и допризывной подготовки Министерства просвещения Абхазии Аслан Таркил.

"В командном зачете на втором месте команда из Сухума, а на третьем - сборная команда Гудаутского района. В этих соревнованиях принимали участие команды из всех городов и районов Абхазии", - сказал начальник отдела.

Соревнования проводились на базе Минобороны Абхазии (в артиллерийском полку и на стрельбище в Гумисте – ред.).

"Эти соревнования проводятся для того, чтобы улучшить военно-патриотическое воспитание школьников, подготовить их к службе в Вооруженных силах Абхазии и, конечно, воспитать в них чувство гордости за свою родину", - отметил Таркил.

Проведение подобных соревнований помогает сформировать качества, которые будут необходимы при прохождении военной службы, подчеркнул он. 

Программа соревнований состояла из 11 видов спорта: стрельба из автомата и лука, сборка и разборка автомата, бег на сто метров, кросс на один и полтора километра, перетягивание каната, комбинированная эстафета, метание гранаты, подтягивание на перекладине и строевая подготовка.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами, специальными подарками и футбольными мячами.

Республиканская военно-спортивная игра "Аиааира" была проведена Министерством просвещения Абхазии при поддержке Министерства обороны республики.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Космические новости в фотографиях, ноябрь 2019
Стыковка грузового корабля NASA "Лебедь" с МКС
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться