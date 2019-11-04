Спасем жизнь вместе: акция фонда "Ашана" пройдет в Госфилармонии

Благотворительный концерт ансамбля "Ерцаху" в Государственной филармонии имени Раждена Гумба состоится 15 ноября в 18:00.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительный концерт ансамбля народной песни и танца "Ерцаху" в поддержку подопечных КБФ "Ашана" пройдет 15 ноября на сцене Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба, рассказала в интервью Sputnik директор Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

"В этот же день основной акции фонда "Спасем жизнь вместе" исполняется восемь лет. Это отличная возможность для наших граждан поздравить фонд с днем рождения, с пользой для тяжелобольных детей. Цены на билеты доступны, это 200 и 300 рублей, их можно приобрести в кассе филармонии или же в офисе нашего фонда", - отметила она.

Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены в фонд "Ашана" на лечение тяжелобольных детей.

"Надеемся на активность наших граждан и не сомневаемся, что билеты будут приобретены, если не все, но хотя бы большая их часть", - сказала Джинджолия.

За восемь лет существования акции фонда "Ашана" "Спасем жизнь вместе" удалось оказать помощь более чем 200 детям, было оплачено 90 курсов лечения. Сегодня в очереди за оказанием помощи более 20 подопечных фонда, которым необходима первичная помощь.

"Также есть много детей, которым необходимы повторные курсы реабилитации и лечения", - отметила руководитель фонда "Ашана".

Концерт пройдет при поддержке Министерства культуры и Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

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