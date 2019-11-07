"Отметились" на границе: таможенники Сочи пресекли незаконный ввоз сигарет

За последние две недели по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС Сочинской таможней возбуждено 16 дел об административных правонарушениях и изъято порядка 10000 пачек сигарет.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. На российско-абхазской границе пресечен незаконный ввоз табачных изделий. В автомобилях из Абхазии пытались провезти почти десять тысяч пачек сигарет, сообщила пресс-служба Сочинской таможни.

6 ноября в три часа утра был остановлен автомобиль Ford Transit из Абхазии.

При осмотре автомобиля таможенники обнаружили тайники с контрабандой. Сигаретами были заполнены полости механизмов стекло-подъемников, полости под обшивкой дверей салона и багажного отделения. Всего было обнаружено 300 блоков и две пачки сигарет без акцизных марок (3002 пачки, 60 040 штук).

© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни Задержаны автомобили с контрабандной табачной продукцией

4 ноября на таможенном посту был остановлен автомобиль марки Mazda. Водитель пытался провести сигареты под боковой панелью багажника, под обшивкой в полостях стеклоподъемников, под рулевой колонкой, в бардачке, вместо фильтра кондиционера, в нише, предназначенной для печки. Всего было обнаружено 143 блока сигарет (1430 пачек, 28 600 штук)

31 октября был остановлен автомобиль марки ГАЗ "37170А" из Абхазии. После демонтажа двойных бортов был обнаружен 341 блок сигарет без акцизных марок (3410 пачек, 68 200 штук). Водитель, житель города Сочи пояснил, что сигареты он приобрел на рынке в Абхазии, где отдыхал у родственников на общую сумму 48 000 рублей. Так как он знал, что такое количество табачной продукции не сможет перевезти через границу, не нарушая таможенное законодательство, спрятал сигареты в тайниках своего авто. Перемещаемую сигареты он планировал потреблять лично, а также подарить своим родственникам, проживающим в России.

© Foto / Пресс-служба Сочинской Задержаны автомобили с контрабандной табачной продукцией

Незаконный товар и автомобили изъяты. Образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 и по статье 16.3 КоАП России.

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