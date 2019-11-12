Марина Пилия назначена министром юстиции Абхазии

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Указ о назначении министра юстиции был подписан сегодня, 12 ноября, президентом Абхазии Раулем Хаджимба, сообщает сайт президента. В тексте указа говорится:

"Назначить министром юстиции Республики Абхазия Пилия Марину Шалвовну".

Марина Пилия возглавляла Минюст и в прежнем составе правительства. Уроженка Сухума в 1990 году окончила историко-юридический факультет Абхазского госуниверситета по специальности "правоведение".

С 1991 по 1993 годы - ведущий юрист Министерства торговли. С 1993 по 1995 годы - юрист Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации. С 1995 по 2005 годы - референт, старший референт, заведующий сектором по правовым вопросам отдела экономики и права Администрации главы республики.

С 2002 по 2005 годы - официальный представитель главы республики в Парламенте. 2005-2010 годы - помощник первого президента по правовым вопросам. 2010-2014 годы - помощник председателя Фонда первого президента.

В 2014 году - начальник юридического отдела РГК "Абхазское морское пароходство".

С 2014 года – министр юстиции Республики Абхазия.

Марина Пилия занимает свою должность уже четыре года, Пилия — одна из тех, кто, несмотря на смену глав правительства, сохраняет место работы.

Ретроспектива

В конце октября президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ, в котором структура Кабмина подверглась очередной трансформации. В указе президента предписывается слияние некоторых ведомств, статус одних понижается, а других – повышается.

Сохранили свои посты Адгур Ардзинба (Министерство экономики), Гарри Аршба (МВД), Мираб Кишмария (Министерство обороны), Адгур Какоба (Министерство просвещения), Эльвира Арсалия (Министерство культуры) и Лев Квициния (МЧС).

Главной задачей структурных изменений называется сокращение численности сотрудников госаппарата. В результате оптимизации планируется сокращение 375 человек из 2700, работающих в госаппарате, без учета двух министерств – обороны и внутренних дел, которые не затронет оптимизация. Предполагается, что будет высвобождено около 40 миллионов рублей.

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