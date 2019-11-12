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Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 ноября

© Sputnik / Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (250)
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Sputnik Абхазия

В среду 13 ноября в Республике Абхазия днем столбик термометра поднимется до +23°С, сообщают метеорологи.

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. В среду 13 ноября погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует антициклон и теплая масса воздуха с юго-запада. Переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью +7°С +12°С, днем +18°С +23°С.

Температура морской воды +19°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (250)


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