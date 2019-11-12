Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 ноября

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. В среду 13 ноября погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует антициклон и теплая масса воздуха с юго-запада. Переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +7°С +12°С, днем +18°С +23°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное.
Относительная влажность воздуха 60-80%.