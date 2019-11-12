Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 ноября

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Ржавые механизмы, "мертвые души" и тонкая дипломатия: Кварчия рассказал о планах Исполняющий обязанности главы Сухума Как Кварчия рассказал о проблемах города и своих планах по их решению. 974

Лесной пожар в районе села Джгерда потушен В тушении лесного пожара принимали участие местные жители и спасатели МЧС, в соцсетях жители предлагали всем неравнодушным помочь в ликвидации возгорания. 167