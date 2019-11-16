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Благодтворительный концерт Ерцаху

Концерт удался: "Ерцаху" собрал 100 тысяч в помощь подопечной "Ашана"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Благотворительный концерт Государственного ансамбля песни и танца "Ерцаху" прошел в Абхазской государственной филармонии в пятницу 15 ноября.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Выручка от проданных билетов на благотворительный концерт ансамбля "Ерцаху" в помощь подопечной фонда "Ашана" Сабине Пачулия составила более 100 тысяч рублей, сказала директор фонда Мактина Джинджолия, подводя итоги концерта.

"Несмотря на то, что цены на билеты были невысокие, мы собрали приличную сумму. Зал был практически полон, можно сказать, что концерт прошел успешно. Мы также ожидаем финансовой помощи от администрации Сухума и Очамчырского района, поэтому точную сумму сможем назвать лишь к понедельнику" , - добавила она.

В рамках концертной программы ансамбль "Ерцаху" представил зрителям абхазские национальные танцы, танцы народов Кавказа и специальный танец к 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии. Вокально-хоровой ансамбль исполнил абхазские фольклорные произведения, а доулисты ансамбля презентовали номер "Ритмы Кавказа".

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Заслуженный артист Абхазии, солист ансамбля Даур Пипия отметил, что благотворительные концерты важны как для самого коллектива, так и для зрителей, которые могут оказать помощь тяжелобольным детям.

"Дети – самое ценное, что есть у нас и сегодня мы сделали меньшее, что могли. Думаю, необходимо чаще устраивать подобные концерты не только для того, чтобы помогать детям, но и чтобы заинтересовать их в традиционной культуре абхазского танца", - добавил он.

В особенности концерт понравился юным зрителям, которые проводили артистов со сцены аплодисментами и признались, что в будущем тоже хотят танцевать.

"Мне понравилось, как плавно танцевали девушки, а их костюмы были очень красивыми. Я не пожалела, что пришла на концерт, так как мама мне сказала, что деньги от билета пойдут в помощь девочке, которой нужна операция", - сказала юная зрительница Камилла.

Врачи поставили Сабине Пачулия диагноз сколиоз четвертой степени. У девочки сильно искривлен позвоночник, ей необходима срочная операция. Стоимость лечения и установления металлических конструкций в Новосибирской клинике составляет 700 тысяч рублей.

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