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Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара

"Амфибию" заправили морем: Бе-200 приступил к тушению пожаров в Абхазии

© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
В Абхазии
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Темы:
Лесные пожары в Абхазии - 2019 (16)
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Sputnik Абхазия

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили неделю назад, потушить возгорание без спецавиации невозможно.

СУХУМ, 17 – Sputnik, Бадрак Авидзба. Самолет МЧС России Бе-200 приступил к тушению пожара в Гагрском районе республики, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

"Пожар в верховьях Гулрыпшского района уже потушен, поэтому Бе-200 направлен в Гагрский район, где возгорания все еще продолжаются", - проинформировали в ведомстве.

Вместимость самолета-амфибии Бе-200 составляет 15 тонн воды. Заправка воды производится на море, затем самолет направляется к очагам возгорания и сбрасывает воду, рассказали в МЧС Абхазии.

МЧС Абхазии
Самолет Бе-200 прибыл в Абхазию

Ранее в МЧС сообщили о том, что абхазская сторона направила запрос в Россию об оказании дополнительной помощи для тушения пожаров в республике. Работе спасателей мешает сильная задымленность территории и практически нулевая видимость.

15 ноября в Абхазию прибыл вертолет МЧС России Ми-8, первый вылет он совершил в субботу 16 ноября.

Авиагруппу с земли поддерживают подразделения МЧС Абхазии, в частности пожарные машины с 7,5 тоннами воды каждая. Личный состав спасательного ведомства Абхазии приведен в состояние повышенной готовности.

© Видео МЧС РА
Горы в дыму: кадры крупного пожара на Сухумском перевале

Леса горят в горной части республики в районах Ткуарчала, Сухума, Гагры и Гудауты, общая площадь возгорания - около 7-8 тысяч гектаров.

Министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния в понедельник 11 ноября облетел на вертолете места возгорания. Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации.

Российский самолет-амфибия Бе-200 способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности. В основном Бе-200 применяется для тушения пожаров, поисково-спасательных операций, охране водных поверхностей. По ряду летно-технических характеристик он не имеет аналогов в мире.

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Темы:
Лесные пожары в Абхазии - 2019 (16)


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