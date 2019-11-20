16:43 20 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.02
  • EUR70.85
Поиск

Новые очаги возгорания обнаружены в Кодорском ущелье Абхазии

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Лесные пожары в Абхазии - 2019 (31)
36210
Sputnik Абхазия

Вечером 19 ноября Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что очаги возгорания в Кодорском ущелье ликвидированы.

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Самолет Бе-200 МЧС России продолжил тушение возгораний в высокогорной части Абхазии, в районе Кодорского ущелья, где образовались новые очаги возгорания, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. 

Ранее отмечалось, что самолет "Амфибия" Бе-200 вылетел на тушение очагов пожара в районе села Цебельда, а вертолет Ми-8 работает в Гагрском районе.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли. Леса горели в горной части республики в районах Ткуарчала, Сухума, Гагры и Гудауты, общая площадь возгорания - 11 тысяч гектаров.

15 ноября в Абхазию прибыл вертолет МЧС России Ми-8, вместимостью пять тонн воды. Первый вылет он совершил в субботу 16 ноября. Заправка вертолета происходила из озера Амткял.

17 ноября на помощь абхазским коллегам прилетел самолет российского МЧС Бе-200 и приступил к тушению пожара в Гагрском районе республики.

Днем 19 ноября пожары были наполовину ликвидированы. Вечером во вторник, сообщалось, что потушены очаги возгорания в Кодорском ущелье.

Читайте также:

Темы:
Лесные пожары в Абхазии - 2019 (31)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Итальянский шик: котошоу в Риме
Горят не только леса: МЧС Абхазии ликвидировали пожар в Новом районе Сухума
Пожар в лесах Абхазии: цифры, детали, очаги распространения
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться