Новые очаги возгорания обнаружены в Кодорском ущелье Абхазии

Вечером 19 ноября Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что очаги возгорания в Кодорском ущелье ликвидированы.

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Самолет Бе-200 МЧС России продолжил тушение возгораний в высокогорной части Абхазии, в районе Кодорского ущелья, где образовались новые очаги возгорания, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Ранее отмечалось, что самолет "Амфибия" Бе-200 вылетел на тушение очагов пожара в районе села Цебельда, а вертолет Ми-8 работает в Гагрском районе.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли. Леса горели в горной части республики в районах Ткуарчала, Сухума, Гагры и Гудауты, общая площадь возгорания - 11 тысяч гектаров.

15 ноября в Абхазию прибыл вертолет МЧС России Ми-8, вместимостью пять тонн воды. Первый вылет он совершил в субботу 16 ноября. Заправка вертолета происходила из озера Амткял.

17 ноября на помощь абхазским коллегам прилетел самолет российского МЧС Бе-200 и приступил к тушению пожара в Гагрском районе республики.

Днем 19 ноября пожары были наполовину ликвидированы. Вечером во вторник, сообщалось, что потушены очаги возгорания в Кодорском ущелье.

Читайте также: