Утвержден объем вылова хамсы во время путины 2019-2020 годов

СУХУМ, 20 ноя –Sputnik, Бадри Есиава. Кабинет министров Абхазии принял акты по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2019-2020 годов, распределив квоты на добычу хамсы.
"Согласно расчетным данным Госкомитета по экологии, в сезоне 2019-2020 годов в акватории Абхазии ожидается около 120 тысяч тонн черноморской хамсы", - сказал председатель Госкомитета Абхазии по сельскому хозяйству Амиран Какалия.
Таким образом, для того чтобы сохранить популяцию этой рыбы, общий допустимый улов - 41 тысяча тонн, а рекомендованная квота - 36 тысяч тонн.
Какалия также предложил поощрить наиболее успешные компании, исправно выплачивающие налоги в бюджет страны, увеличив им квоты на вылов. Премьер-министр республики Валерий Бганба согласился с таким подходом.
Согласно постановлению, не более 20 судов разрешено использовать предприятиям, добывающим и перерабатывающим хамсу. Предприятиям и ИП, осуществляющим вылов хамсы для обеспечения внутреннего рынка, допустимо использовать не больше десяти судов. Такое решение было принято в целях обеспечения эффективного использования водных биологических ресурсов в осенне-зимнюю путину.
Отмечается, что деятельность иностранных рыболовецких судов с пелагическими разноглубинными тралами, а также экспорт рыбы запрещены.
Правительство также установило для предприятий Абхазии плату за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2019-2020.
|Барабуля
|за 1 тонну
|16 800 рублей
|Мерланг
|за 1 тонну
|9 520 рублей
|Хамса
|за 1 тонну
|1 800 рублей
|Шпрот (килька)
|за 1 тонну
|1 050 рублей
|Ставрида
|за 1 тонну
|14 000 рублей
|Камбала-калкан
|за 1 тонну
|73 500 рублей
|Прочие (кефали, катран, скаты (морская лиса и морской кот), горбыль, скарпена, бычки, луфарь, сарган, смарида, сельдь, карась, песчанка, моллюск)
|за 1 тонну
|16 800 рублей
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