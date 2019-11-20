Утвержден объем вылова хамсы во время путины 2019-2020 годов

Хамсовая путина 2018-2019 годов завершилась в Абхазии 31 марта. Всего за сезон выловили 66 тысяч 300 тонн хамсы.

СУХУМ, 20 ноя –Sputnik, Бадри Есиава. Кабинет министров Абхазии принял акты по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2019-2020 годов, распределив квоты на добычу хамсы.

"Согласно расчетным данным Госкомитета по экологии, в сезоне 2019-2020 годов в акватории Абхазии ожидается около 120 тысяч тонн черноморской хамсы", - сказал председатель Госкомитета Абхазии по сельскому хозяйству Амиран Какалия.

Таким образом, для того чтобы сохранить популяцию этой рыбы, общий допустимый улов - 41 тысяча тонн, а рекомендованная квота - 36 тысяч тонн.

Какалия также предложил поощрить наиболее успешные компании, исправно выплачивающие налоги в бюджет страны, увеличив им квоты на вылов. Премьер-министр республики Валерий Бганба согласился с таким подходом.

Согласно постановлению, не более 20 судов разрешено использовать предприятиям, добывающим и перерабатывающим хамсу. Предприятиям и ИП, осуществляющим вылов хамсы для обеспечения внутреннего рынка, допустимо использовать не больше десяти судов. Такое решение было принято в целях обеспечения эффективного использования водных биологических ресурсов в осенне-зимнюю путину.

Отмечается, что деятельность иностранных рыболовецких судов с пелагическими разноглубинными тралами, а также экспорт рыбы запрещены.

Правительство также установило для предприятий Абхазии плату за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2019-2020.

Барабуля за 1 тонну 16 800 рублей Мерланг за 1 тонну 9 520 рублей Хамса за 1 тонну 1 800 рублей Шпрот (килька) за 1 тонну 1 050 рублей Ставрида за 1 тонну 14 000 рублей Камбала-калкан за 1 тонну 73 500 рублей Прочие (кефали, катран, скаты (морская лиса и морской кот), горбыль, скарпена, бычки, луфарь, сарган, смарида, сельдь, карась, песчанка, моллюск) за 1 тонну 16 800 рублей

Читайте также: