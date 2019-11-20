Большая часть лесных пожаров в Абхазии ликвидирована, сообщает МЧС

Новые очаги возгорания в Кодорском ущелье, которые были обнаружены днем 20 ноября, частично локализованы, как сообщают в спасательном ведомстве Абхазии.

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Около 60-70 процентов лесных пожаров в Абхазии ликвидировано совместными усилиями абхазских и российских спасателей, сообщил Sputnik заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбей Гиндия.

Отмечается, что во вторник, 20 ноября, вертолет Ми-8 МЧС России произвел 58 заходов и сливов воды в Жоэкварском ущелье Гагры. Самолет Бе-200 работал на Сухумском перевале, а также в районе Цебельды и озера Амткял. В общей сложности самолетом произведены 25 сливов воды.

Днем 19 ноября пожары были наполовину ликвидированы. Вечером во вторник, сообщалось, что потушены очаги возгорания в Кодорском ущелье. Однако уже к обеду 20 ноября были обнаружены новые очаги возгорания на этом участке.

"Вчера командир воздушного судна докладывал, что очаги возгорания в Кодорском ущелье ликвидировали. Но сегодня уже на другом склоне был обнаружен новый очаг. Не можем понять, как так произошло, откуда появился новый очаг возгорания. Сегодня там с утра работал самолет Бе 200. Удалось частично локализовать новые очаги возгорания", - отметил Гиндия.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли. Леса горели в горной части республики в районах Ткуарчала, Сухума, Гагры и Гудауты, общая площадь возгорания - 11 тысяч гектаров.

15 ноября в Абхазию прибыл вертолет МЧС России Ми-8, вместимостью пять тонн воды. Первый вылет он совершил в субботу 16 ноября. Заправка вертолета происходила из озера Амткял.

17 ноября на помощь абхазским коллегам прилетел самолет российского МЧС Бе-200 и приступил к тушению пожара в Гагрском районе республики.

Читайте также: