17:48 25 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.76
  • EUR70.31
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на неделю

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2019 (258)
50 0 0
Sputnik Абхазия

В течение недели погода на Черноморском побережье Абхазии будет неустойчивая, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В понедельник и во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Во второй половине недели, за исключением пятницы, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами, в возвышенностях и предгорьях дождь со снегом, в горах – снег, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2 - 7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 15 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью +6°С +11°С, днем +13°С +18°С.

Температура морской воды +16°С.

Волнение на море от двух до четырех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (258)
Теги:
погода в Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лучшие фэшн-фотографии со всего мира за 2019 год
"Это ужасная история": Вивьен Вествуд заступилась за Джулиана Ассанжа
Лесные пожары в Абхазии: масштабы и тушение
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться