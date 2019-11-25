Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели погода на Черноморском побережье Абхазии будет неустойчивая, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В понедельник и во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Во второй половине недели, за исключением пятницы, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами, в возвышенностях и предгорьях дождь со снегом, в горах – снег, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2 - 7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +6°С +11°С, днем +13°С +18°С.

Температура морской воды +16°С.

Волнение на море от двух до четырех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.