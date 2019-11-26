Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 ноября

СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. В среду 27 ноября на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, днем преимущественно без осадков, к вечеру из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, возможен дождь, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +7°С +12°С, днем +13°С +18°С.

Температура морской воды +16°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.