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Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 ноября

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (258)
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Sputnik Абхазия
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Во среду 27 ноября в республике средняя дневная температура достигнет +18°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. В среду 27 ноября на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, днем преимущественно без осадков, к вечеру из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, возможен дождь, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +7°С +12°С, днем +13°С +18°С.

Температура морской воды +16°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (258)
Теги:
погода в Абхазии


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