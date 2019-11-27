Внеплановый трахикарпус: власти Сухума запретили высадку пальм у гостиницы "Абхазия"

Руководство гостиничного комплекса "Абхазия" не предоставило проект высадки пальм трахикарпус на набережной, администрация города планирует посадить на это месте другие пальмы.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Пальмы рода трахикарпус не будут высажены на набережной Махаджиров у гостиницы "Абхазия", так как собственники гостиничного комплекса не согласовали с администрацией города дендропроект, сообщила Sputnik заместитель начальника коммунального управления администрации Сухума Елена Атепина.

"Это место очень значимое для города – центральная набережная, одна из главных гостиниц – это "визитные карточки" города, поэтому делать там что-то без согласования с администрацией было бы неправильно. Эта территория является городской собственностью. У нас с руководством гостиничного комплекса была устная договоренность о том, что будет предоставлен чертеж, но до вчерашнего дня никто не согласовывал проект. Самовольная посадка без согласования с администрацией запрещена", - объяснила она.

Атепина отметила, что согласно проекту администрации по благоустройству набережной, у гостиницы "Абхазия" будут высажены пальмы сорта вашингтония.

"Эти кусты пройдут тщательную проверку всеми экологами, чтобы не были завезены никакие вредители. Всего на набережной Махаджиров планируется высадка 61 пальмы этого сорта, чтобы наш город был более красивым и статусным, как это было и раньше", - добавила она.

Ранее администрация гостиничного комплекса уже высаживала на этой территории 14 саженцев трахикарпуса, но из-за нашествия вредителей практически все пальмы погибли.

Собственник гостиничного комплекса Владимир Бигвава подчеркнул, что новые пальмы закупили в Москве, их планировалось высадить взамен погибших.

"У нас есть свой план высадки. Мы не проводим соревнование, кто быстрее высадит пальмы. Мы проводили плановую замену высохших пальм, ранее посаженных нами же, именно в тех местах, на которых они были высажены в период СССР. Но, если администрация планирует высадить пальмы самостоятельно, то я, как житель города, приветствую это желание и не буду против", - объяснил он.

Бигвава подчеркнул, что работы по опрыскиванию пальм от вредителей у гостиницы "Абхазия", а также слоновых пальм у здания посольства России в Абхазии были оплачены за счет средств гостиничного комплекса.

"Мы не нарушаем земельно-правовые отношения, а только благоустраиваем прилегающую территорию. Тротуар, на котором высажены пальмы, – это зона, прилегающая к нашему участку, и мы несем за нее ответственность. На сегодняшний день мы восстанавливаем тротуар и укладываем брусчатку, согласно проекту восстановления гостиницы "Абхазия", а также боремся с торговыми точками, которые периодически вырастают на прилегающей территории", - добавил он.

По словам Бигвава, саженцы трахикарпуса, которые не разрешили посадить на набережной, будут высажены на проспекте Леона, на территории, прилегающей к гостинице "Ориенталь", по разрешению администрации города.

12 ноября исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия заявил, что планирует оплатить за счет собственных средств покупку 61 пальмы сорта вашингтония. Пальмы будут доставлены в столицу из Италии, их планируют посадить на набережной Махаджиров от Абхазского драмтеатра до кафе "Пингвин".

Администрация гостиничного комплекса "Абхазия" планировала посадить до 20 пальм трахикарпус на набережной Махаджиров и на проспекте Леона.

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