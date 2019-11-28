Сто сорок лет в обед: жители Мцары отметят юбилей села

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Жители Мцары, которому в этом году исполняется 140 лет, отметят юбилей села в воскресенье 1 декабря, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия председатель армянской общины Гагрского района Хачик Минасян.

Мероприятие начнется в 12:00.

"Запланированы выступления местных вокалистов, поздравительные речи, чтение стихотворений. Будет звучать музыка, чтобы люди могли повеселиться. Проведем народные гуляния и застолье с традиционными армянскими блюдами", - отметил Минасян.

В случае дождливой погоды, добавил он, столы накроют в большом здании ныне не действующей табачной фабрики, которая была построена в Мцаре в 1924 году.

В селе Мцара Гудаутского района проживает около 300 человек. По словам Минасяна, организаторами праздника выступают сельчане и выходцы из села, которые переехали в Сочи.

Мцара - первое по времени возникновения армянское село Абхазии. Во второй половине XIX века Мцара сильно пострадала в результате махаджирства. Из Мцары были выселены все жители, и территория на несколько лет обезлюдела.

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