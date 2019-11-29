Суд над судом: зачем нужна Квалификационная коллегия судей Абхазии

О том, как формируется состав Квалификационной коллегии судей, какие решения она принимает и сколько дел было рассмотрено за три года работы прошлого состава, читайте в материале Sputnik.

Полномочия Квалификационной коллегии судей Абхазии регламентируются статьей 152 Конституционного закона Абхазии "О судебной власти". Состав ККС из девяти человек назначается сроком на три года.

По регламенту в ККС входят по два человека от судов общей юрисдикции и Арбитражного суда, которые избираются на собрании судей путем тайного голосования. Также в Коллегию входят два представителя от Народного Собрания, их кандидатуры определяют депутаты Парламента, два человека от президента, которых назначает глава государства, и один представитель Абхазского госуниверситета - он избирается ученым советом АГУ. Все кандидатуры должны иметь юридическое образование.

Бадри Есиава, Sputnik

Надзор за судьями

Председатель Квалификационной коллегии судей прошлого состава Марина Пилия рассказала, что за период работы ККС с мая 2016 года по май 2019 года члены Коллегии провели 34 заседания и вынесли 321 решение.

"Полномочия Квалификационной коллегии предусматривают рассмотрение заявлений кандидатов на должность судей и действующих судей, которые претендуют на очередной срок полномочий. Таких заявлений коллегией было рассмотрено 42. Было одобрено 25 кандидатур и отказано в 17 случаях", - отметила Пилия.

ККС также вправе рассматривать вопросы о прекращении полномочий судей в связи с истечением срока полномочий или же с достижением предельного возраста судей – 70 лет. Таких решений за три года было принято девять.

Также ККС удовлетворил еще шесть заявлений об отставке и столько же о приостановке полномочий судьи по причине ухода в декрет.

"У нас было возбуждено 23 дисциплинарных производства. Квалификационная коллегия принимает заявления граждан, юридических лиц, госорганов в отношении судей. В случае возбуждения дисциплинарного производства, по поручению председателя одним из членов квалификационной коллегии проводится расследование, по итогам которого рассматривается дисциплинарное дело", - рассказала Пилия.

В пяти случаях из 23 ККС приняла решение о привлечении судей к дисциплинарной ответственности – трем судьям понизили квалификационный класс, двум вынесли строгий выговор и двум вынесли замечание.

Причиной такого наказания в основном становится нарушение сроков рассмотрения дела или кодекса судебной этики, несвоевременная подготовка судебных актов, неуважительные отношение к участникам судебного процесса.

"Естественно, характер ответственности зависит от проступка судей. Также есть такой вид дисциплинарного проступка, как грубое нарушение закона при рассмотрении дел – неосторожность, небрежность или преднамеренность. Факт этот должен быть установлен вышестоящим судом", - объяснила Пилия.

Судьи обладают неприкосновенностью, но они не застрахованы от уголовного преследования за нарушение законов. ККС не уполномочена возбуждать уголовные дела против судей или же избирать меру пресечения, но она может дать согласие на это по обращению генпрокурора страны.

Кроме этого, добавила Пилия, ККС имеет право присваивать классные чины сотрудникам аппарата судов, проводить квалификационную аттестацию судей с присвоением квалификационных классов, представлять судей к госнаградам, присваивать им почетные звания.

Состав ККС

ККС – это один из органов судейского самоуправления. Всего их три – Квалификационная коллегия судей, Совет судей и Экзаменационная комиссия судей.

Полномочия Квалификационной коллегии судей состоит из 13 пунктов. Это единственный орган, который может привлечь судей к дисциплинарной ответственности. Решение Квалификационной коллегии судей может быть оспорено в судебном порядке. По словам руководителя аппарата Верховного суда республики Джамала Гогия, такая форма судебной власти распространена во всех цивилизованных странах, но название ее может быть разной.

Новый состав Квалификационной коллегии судей Абхазии был сформирован 13 ноября 2019 года. Первое заседание состоится в пятницу 29 ноября.

В ККС вошли:

от судов общей юрисдикции – судья Верховного суда Ада Касландзия и председатель Гулрыпшского районного суда Марина Ануа

от Арбитражного суда – Кама Аристава и Людмила Амичба

от Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия – депутаты Батал Табагуа и Каха Пертая

от президента Абхазии – заместитель руководителя администрации главы государства Дмитрий Шамба и министр юстиции Марина Пилия

от Абхазского государственного университета – Давид Сангулия.

Первое заседание коллегии, согласно регламенту, открывает старший по возрасту член ККС - Батал Табагуа. На первом заседании будут избраны тайным голосованием председатель, заместитель председателя ККС Республики Абхазия и секретарь – штатный сотрудник Верховного суда.

Квалификационная коллегия судей выполняет свою работу бесплатно.

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