Паразитам - бой: в Абхазии открыли современную фитосанитарную лабораторию

Ремонт и техническое обновление фитосанитарной лаборатории Государственной инспекции по карантину растений был проведен впервые за послевоенные годы.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие обновленной фитосанитарной лаборатории состоялось в Государственной инспекции по карантину растений в Сухуме в пятницу 29 ноября.

Фитосанитарная лаборатория была впервые отремонтирована за послевоенные годы. Новая лаборатория оборудована необходимыми микроскопами, дистилляторами, водяной баней и центрифугой.

© Sputnik / Акоп Кущян Фитосанитарная лаборатория карантинной службы РА

По словам заведующей лабораторией Майи Шинкуба, главная задача специалистов – проведение экспертизы продуктов и сельхозкультур как отечественного, так и импортного производства. Сотрудники учреждения проводят энтомологические, фитопатологические и бактериологические экспертизы.

"На лабораторную экспертизу попадает весь растительный материал, а также почва. Мы занимаемся выявлением не только карантинных вредителей и болезней, но также мы выявляем и некарантинные болезни и вредителей, которые могут нанести большой ущерб материалу. Результаты экспертизы дают возможность для проведения своевременных мероприятий по предотвращению завоза инвазивных вредителей", - объяснила она.

На презентации фитосанитарной лаборатории присутствовал президент Абхазии Рауль Хаджимба, который поинтересовался, осуществляет ли лаборатория мероприятия по ликвидации вредителей. Шинкуба уточнила, что сотрудники лаборатории дают всего лишь рекомендации и могут контролировать устранение вредителей.

Фитосанитарная лаборатория карантинной службы РА © Sputnik / Акоп Кущян

Фитосанитарная лаборатория карантинной службы РА © Sputnik / Акоп Кущян

Фитосанитарная лаборатория карантинной службы РА © Sputnik / Акоп Кущян 1 / 3 © Sputnik / Акоп Кущян Фитосанитарная лаборатория карантинной службы РА

По словам начальника Карантинной службы Абхазии Аркадия Джинджия, для эффективной работы и предотвращения попадания вредителей в Абхазию, на границе с Россией необходимо установить специальные приборы по обеззараживанию паразитов, а поврежденную продукцию необходимо возвращать или утилизировать.

"К сожалению, у нас нет возможности утилизировать поврежденную продукцию. Мы проверяем, выявляем, говорим, но дальше нет никакого наказания", - добавил он.

Глава государства отметил, что работа фитосанитарной лаборатории будет бессмысленной, если поврежденные продукты не будут утилизированы или будут попадать в Абхазию в больших партиях. Для этого должна существовать законодательная база, подчеркнул Хаджимба.

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