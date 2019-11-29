Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. В выходные дни, 30 ноября и 1 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами, в возвышенностях и предгорьях, дождь со снегом, в горах – снег, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +6°С +11°С, днем +9°С +14°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное.
Относительная влажность воздуха 70-90%.