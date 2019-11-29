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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (262)
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Sputnik Абхазия
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Средняя температура воздуха в выходные дни в Абхазии достигнет +9°С +14°С, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. В выходные дни, 30 ноября и 1 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами, в возвышенностях и предгорьях, дождь со снегом, в горах – снег, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью +6°С +11°С, днем +9°С +14°С.

Температура морской воды +15°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (262)
Теги:
погода в Абхазии


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