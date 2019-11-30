Экспресс-тест: бесплатное обследование на ВИЧ, гепатит и сифилис пройдет в Сухуме

Акция по бесплатной экспресс-диагностике на гепатиты В, С, ВИЧ-инфекцию и сифилис приурочена ко всемирному Дню борьбы со СПИДом.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии совместно с Республиканским кожно-венерологическим диспансером и Центром СПИД 1 декабря проводит акцию, посвященную Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Отмечается, что в акции примет участие министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия.

Мобильная лаборатория, в которой любой желающий сможет пройти обследование на ВИЧ, гепатиты В, С и сифилис, будет работать с 10:00 до 16:00 в воскресенье 1 декабря на площади имени Сергея Багапш (район Морского порта). Обследования проводятся бесплатно и конфиденциально

В том случае, если анализ даст положительный результат, то дообследование будет проходить в более развернутом варианте в Центре СПИД.

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