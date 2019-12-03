Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 декабря

В среду в республике средняя дневная температура опустится до +9°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В среду 4 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, временами умеренный и ливневый дождь с грозой, местами в предгорных районах возможен дождь со снегом, в горах – снег. Во второй половине дня, ближе к вечеру, осадки прекратятся, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2 - 7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°С.

Температура морской воды +15°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.