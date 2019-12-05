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Интенсивный курс: российские военнослужащие в Абхазии пройдут одиночную подготовку

© Sputnik Илона Хварцкия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В зависимости от подразделения продолжительность одиночной подготовки составляет от одного до двух месяцев.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Военнослужащие подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к курсу интенсивной одиночной подготовки в условиях горно-лесистой местности. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

© Foto / Пресс-служба ЮВО
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На занятиях военнослужащие получат навыки перемещения на поле боя, выполнения нормативов по специальной и строевой подготовкам, радиационной, химической и биологической защите, преодолению минно-взрывных заграждений и научатся оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях. Всего будет проведено около 200 занятий по вождению боевых машин, тактической и огневой подготовкам.

Все занятия с личным составом проводятся на полигонах в Гудауте, Нагвалоу и Цабал в Абхазии.

В завершении курса одиночной подготовки военнослужащие сдадут зачеты по всем дисциплинам и выполнят упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения. Прошедшие курс получат квалификацию "специалист 3 класса".

На стартовом этапе учебного процесса принимают участие 100 процентов личного состава базы, из них более 200 человек – новобранцы, призванные на военную службу в октябре-ноябре текущего года.

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