Служу России: новобранцы базы ЮВО в Абхазии приняли присягу

Молодые солдаты были призваны на военную службу в начале ноября военными комиссариатами Курской области и Краснодарского края.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. В Абхазии на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) состоялось торжественное приведение к Военной присяге 50 новобранцев текущего осеннего призыва, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

"На начальном этапе службы все новобранцы прошли обязательную начальную общевойсковую подготовку: изучили уставы и обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы, ознакомились с историей и боевыми традициями военной базы", - уточняет пресс-служба.

С принятием Военной присяги новоиспеченных военнослужащих поздравили родственники и близкие. Церемония завершилась торжественным маршем и концертом военного оркестра.

В военном соединении в городе Гудаута созданы все условия для скорейшей адаптации призывников. Солдаты размещены в современных казармах модульного типа, оснащенных душевыми кабинами и системами кондиционирования воздуха. Все помещения оборудованы чайными и игровыми комнатами, а также имеются спортивные уголки и библиотека.

Всего в рамках осеннего призыва 2019 года в военную базу прибудут более 200 новобранцев. Молодое пополнение прибывает от военкоматов железнодорожным и авиационным транспортом в сопровождении офицеров соединения.

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