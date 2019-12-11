По горам по долам: новобранцы ЮВО в Абхазии осваивают современные БТР

Всего в учебных мероприятиях на полигонах задействовано более 150 единиц военной техники, принимают участие около одной тысячи военнослужащих.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. В Абхазии на полигонах Цабал и Нагвалоу новобранцы мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) приступили к осваиванию современных бронетранспортеров БТР-82АМ, сообщает пресс-служба ЮВО.

В ходе первого в новом учебном году полевого выхода молодые солдаты уделяют особое внимание изучению тактико-технических характеристик, правилам эксплуатации и применения БТРов, а также способам ведения огня из вооружения бронемашин: скорострельной 30-миллиметровой пушки 2А72 и 7,62-миллимитрового пулемета ПКТМ.

Также под руководством опытных инструкторов соединения механики-водители БТР-82АМ получат навыки вождения машин на дорогах с различным покрытием, в том числе по руслам горных рек и участкам с вязким грунтом.

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