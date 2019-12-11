11:30 11 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.58
  • EUR70.39
Поиск

По горам по долам: новобранцы ЮВО в Абхазии осваивают современные БТР

© Foto / Artur Lebedev
В Абхазии
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102899/42/1028994276.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191211/1028993546/Po-goram-i-dolam-novobrantsy-YuVO-v-Abkhazii-osvaivayut-sovremennye-BTR-82AM.html

Всего в учебных мероприятиях на полигонах задействовано более 150 единиц военной техники, принимают участие около одной тысячи военнослужащих.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. В Абхазии на полигонах Цабал и Нагвалоу новобранцы мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) приступили к осваиванию современных бронетранспортеров БТР-82АМ, сообщает пресс-служба ЮВО.

Торжественное приведение к Военной присяге 50 новобранцев российской военной базы ЮВО в Абхазии
Пресс-служба Южного военного округа
Служу России: новобранцы базы ЮВО в Абхазии приняли присягу

В ходе первого в новом учебном году полевого выхода молодые солдаты уделяют особое внимание изучению тактико-технических характеристик, правилам эксплуатации и применения БТРов, а также способам ведения огня из вооружения бронемашин: скорострельной 30-миллиметровой пушки 2А72 и 7,62-миллимитрового пулемета ПКТМ.

Также под руководством опытных инструкторов соединения механики-водители БТР-82АМ получат навыки вождения машин на дорогах с различным покрытием, в том числе по руслам горных рек и участкам с вязким грунтом.

Читайте также:

Теги:
Южный военный округ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Человек-эпоха: умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Прийти, увидеть, обезвредить: МЧС Абхазии утилизировало взрывоопасные предметы
Первая пятилетка: юбилей Sputnik Абхазия в цифрах
Первая пятилетка: юбилей Sputnik Абхазия в цифрах
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться