Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 декабря

В четверг в республике средняя дневная температура поднимется до +16°С, сообщают абхазские метеорологи.
СУХУМ, 11 дек - Sputnik. В четверг 12 декабря территория черноморского побережья Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +11°С до +16°С.
В состав делегации Республики Абхазия, возглавляемой Министром иностранных дел Дауром Кове, вошли заместитель Министра иностранных дел Ираклий Тужба, сотрудники МИД Абхазии Лаша Авидзба и Артур Гагулия.