Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 декабря

В четверг в республике средняя дневная температура поднимется до +16°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. В четверг 12 декабря территория черноморского побережья Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды +13°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.