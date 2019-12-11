Фотофакт: в Сухуме освобождают платаны от асфальтового "плена"

СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Платаны на улице Акиртава в Сухуме, которые по неизвестной причине закатали в асфальт на прошлой неделе, начали освобождать от асфальта.
Работы по демонтажу покрытия начали в среду 11 декабря.
Двое рабочих с помощью болгарки вырезают асфальт вокруг ствола деревьев.
"Сегодня нам сказали убрать асфальт вокруг деревьев. Всего нам нужно освободить от асфальта четыре дерева", – сказал корреспонденту Sputnik один из рабочих.
Он также уточнил, что работы по демонтажу асфальта должны завершить сегодня.
По чьей инициативе платаны были закатаны в асфальт и кто распорядился освободить деревья из "плена", выяснить пока не удалось.
Между тем рядом со спасаемыми платанами были забетонированы и камфорные лавры, дальнейшая судьба которых пока не известна.
Ранее в интервью Sputnik заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Академии наук Абхазии Сергей Бебия рассказал, что залитые асфальтом деревья в Сухуме могут погибнуть.
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