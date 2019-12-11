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Фотофакт: в Сухуме освобождают платаны от асфальтового "плена"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191211/1028998258/Fotofakt-v-Sukhume-osvobozhdayut-platany-ot-asfaltovogo-plena.html

Фотографии с закатанными в асфальт платанами на улице Акиртава в Сухуме поступили в редакцию Sputnik в субботу 7 декабря.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Платаны на улице Акиртава в Сухуме, которые по неизвестной причине закатали в асфальт на прошлой неделе, начали освобождать от асфальта.

Работы по демонтажу покрытия начали в среду 11 декабря.

Двое рабочих с помощью болгарки вырезают асфальт вокруг ствола деревьев.

"Сегодня нам сказали убрать асфальт вокруг деревьев. Всего нам нужно освободить от асфальта четыре дерева", – сказал корреспонденту Sputnik один из рабочих.

Он также уточнил, что работы по демонтажу асфальта должны завершить сегодня.

По чьей инициативе платаны были закатаны в асфальт и кто распорядился освободить деревья из "плена", выяснить пока не удалось.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Платаны в асфальте

Между тем рядом со спасаемыми платанами были забетонированы и камфорные лавры, дальнейшая судьба которых пока не известна.

Ранее в интервью Sputnik заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Академии наук Абхазии Сергей Бебия рассказал, что залитые асфальтом деревья в Сухуме могут погибнуть.

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Теги:
деревья, Сухум, Абхазия


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