Фотофакт: в Сухуме освобождают платаны от асфальтового "плена"

Фотографии с закатанными в асфальт платанами на улице Акиртава в Сухуме поступили в редакцию Sputnik в субботу 7 декабря.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Платаны на улице Акиртава в Сухуме, которые по неизвестной причине закатали в асфальт на прошлой неделе, начали освобождать от асфальта.

Работы по демонтажу покрытия начали в среду 11 декабря.

Двое рабочих с помощью болгарки вырезают асфальт вокруг ствола деревьев.

"Сегодня нам сказали убрать асфальт вокруг деревьев. Всего нам нужно освободить от асфальта четыре дерева", – сказал корреспонденту Sputnik один из рабочих.

Он также уточнил, что работы по демонтажу асфальта должны завершить сегодня.

По чьей инициативе платаны были закатаны в асфальт и кто распорядился освободить деревья из "плена", выяснить пока не удалось.

© Sputnik / Томас Тхайцук Платаны в асфальте

Между тем рядом со спасаемыми платанами были забетонированы и камфорные лавры, дальнейшая судьба которых пока не известна.

Ранее в интервью Sputnik заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Академии наук Абхазии Сергей Бебия рассказал, что залитые асфальтом деревья в Сухуме могут погибнуть.

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