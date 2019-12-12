Парламент Абхазии одобрил уголовное наказание за угрозу государственности

Парламент Абхазии внес изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают наказание от двух до 15 лет лишения свободы за действия, несущие угрозу государственности страны.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Депутаты Народного Собрания проголосовали в окончательном чтении за проект закона об уголовном наказании за угрозу территориальной целостности и безопасности Абхазии, передает с места корреспондент Sputnik.

Законопроект представил депутат Парламента Рауль Лолуа.

Седьмая глава Конституции Абхазии гласит, что в основной закон страны не могут вноситься изменения и поправки, которые предусматривали бы ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Абхазии, напомнил Лолуа. Однако, в Уголовном кодексе наказание за такие действия не было прописано, отметил депутат.

Согласно новому закону, за ведение антиконституционных переговоров или заключение антиконституционных договоров с целью ограничениях суверенитета республики будут наказывать лишением свободы сроком от десяти до 15 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности.

"Действия против Абхазии, направленные на передачу иностранному государству всей территории Абхазии, либо отделение от ее территории части будут наказываться лишением свободы от десяти до 15 лет", - сказал Лолуа.

За публичные призывы и действия, направленные на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Абхазии, будут наказывать лишением свободы сроком от трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью и занимать государственные должности. За те же деяния, но с использованием СМИ и через интернет нарушителю грозит лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

За поступление на службу иностранной разведки грозит лишение свободы сроком от восьми до 15 лет.

Лолуа отметил, что эти изменения в Уголовном кодексе страны жесткие, но они должны обезопасить страну от угроз, исходящих от людей в том числе наделенных властью, которые могли бы нанести ущерб государственности Абхазии.

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