Парламент Абхазии одобрил уголовное наказание за угрозу государственности

СУХУМ, 12 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Депутаты Народного Собрания проголосовали в окончательном чтении за проект закона об уголовном наказании за угрозу территориальной целостности и безопасности Абхазии, передает с места корреспондент Sputnik.
Законопроект представил депутат Парламента Рауль Лолуа.
Седьмая глава Конституции Абхазии гласит, что в основной закон страны не могут вноситься изменения и поправки, которые предусматривали бы ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Абхазии, напомнил Лолуа. Однако, в Уголовном кодексе наказание за такие действия не было прописано, отметил депутат.
Согласно новому закону, за ведение антиконституционных переговоров или заключение антиконституционных договоров с целью ограничениях суверенитета республики будут наказывать лишением свободы сроком от десяти до 15 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности.
"Действия против Абхазии, направленные на передачу иностранному государству всей территории Абхазии, либо отделение от ее территории части будут наказываться лишением свободы от десяти до 15 лет", - сказал Лолуа.
За поступление на службу иностранной разведки грозит лишение свободы сроком от восьми до 15 лет.
Лолуа отметил, что эти изменения в Уголовном кодексе страны жесткие, но они должны обезопасить страну от угроз, исходящих от людей в том числе наделенных властью, которые могли бы нанести ущерб государственности Абхазии.
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