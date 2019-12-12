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Депутат Астамур Логуа на первом заседании весенней сессии парламента Абхазии шестого созыва

Наладить международные связи: Астамур Логуа возглавил парламенсткий комитет

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191212/1029006895/Naladit-mezhdunarodnye-svyazi-Astamur-Logua-vozglavil-parlamenstkiy-komitet.html

Первая зимняя сессия Народного Собрания - Парламента Абхазии прошла в четверг 12 декабря в Сухуме.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Депутат Народного Собрания Абхазии Астамур Логуа назначен председателем парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками.

Представляя кандидатуру, депутат Парламента Левон Галустян отметил, что Логуа обладает профессиональными теоретическими знаниями в этой области, и он уже на протяжении одного года исполнял обязанности руководителя профильного комитета.

"Я хочу сказать, что расширяется круг друзей Абхазии. Ко всему этому нужно отметить, что Астамур Логуа инициатор создания международной организации "Лига друзей Республики Абхазии", в рамках работы которой проводятся различные конференции, семинары, встречи с нашими коллегами, в том числе представляющими Европейский парламент", - сказал Галустян.

По результатам тайного голосования об избрании председателем парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками за Логуа проголосовали 29 депутатов, против – один.

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Теги:
Народное собрание Абхазии


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