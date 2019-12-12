Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 декабря

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Крайние меры: как ГАИ борется с неправильной парковкой в Сухуме Госавтоинспекция Абхазии проводит рейдовые мероприятия в Сухуме. Сотрудники ГАИ с девяти утра пытались убрать неправильно припаркованные автомобили с улиц и освободить тротуары для пешеходов. 145

"Просто ужас": стерилизацию бродячих собак провели в Ткуарчале Акции по стерилизации собак, инициатором которых была зоозащитница Саида Отырба, были проведены в Пицунде и Гагре в 2019 году. 39