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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 декабря

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (275)
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Sputnik Абхазия
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В пятницу в республике средняя дневная температура поднимется до +17°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. В пятницу 13 декабря на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С,  днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +13°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (275)
Теги:
погода в Абхазии


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