Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 декабря

В пятницу в республике средняя дневная температура поднимется до +17°С, сообщают абхазские метеорологи.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. В пятницу 13 декабря на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +12°С до +17°С.
Юбилейный 50-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС, состоялся 10 и 11 декабря.