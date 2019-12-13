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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (276)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191213/1029018554/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye-.html

Средняя дневная температура воздуха в выходные дни в Абхазии достигнет +12°С +17°С, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 13 дек – Sputnik. В выходные дни, 14 и 15 декабря, в Абхазии ожидается облачность с прояснениями, ночью из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами, возможен слабый дождь, туман, днем преимущественно без осадков, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - пониженное, будет медленно расти.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью +4°С +9°С, днем +12°С +17°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (276)


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