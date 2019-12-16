"Лучшего художника года" объявят в Сухуме 25 декабря

Прием заявок для участия в конкурсе открылся в понедельник 16 декабря и завершится в среду 18 декабря.

СУХУМ, 16 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Победителя конкурса "Лучший художника года" объявят в Сухуме в среду 25 декабря, об этом корреспонденту Sputnik заявил председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения.

Прием заявок для участия в конкурсе открылся в понедельник 16 декабря.

В конкурсе могут быть представлены работы в жанре живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, а также скульптура.

"Только сейчас начинаем принимать работы к конкурсу. Прием заявок завершится 18 декабря, а уже 19 декабря члены совета Союза художников, состоящего из семи человек, выберут работы, которые пройдут в финал. Эти работы будут выставлены в ЦВЗ 25 декабря", – отметил Виталий Джения.

Победитель конкурса "Лучший художник года" будет объявлен также на выставке 25 декабря.

Выставку на премию "Лучший художник года" Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия совместно с Союзом художников Республики Абхазия проводит с 2002 года, цель акции - поддержать художников, помочь развитию изобразительного искусства и открытию новых имен в стране.

В 2018 году "Лучшим художником года" был признан Батал Джапуа. Он представил на конкурс серию картин из пяти работ, которая называется "Апсыцкуара" (вся серия состоит из девяти картин – ред.). В основу картин были положены сюжеты из истории и ритуалов Абхазии. На создание всей серии у художника ушло более полугода.

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