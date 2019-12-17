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По просьбе жителей: новогодний турнир по коротким нардам пройдет в Очамчыре

© Sputnik / Сергей Пятаков
В Абхазии
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Соревнования по коротким нардам в Очамчыре будет проводиться совместно с отделом молодежи и спорта администрации Очамчыркского района и Федерации нард Абхазии.

СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Открытый новогодний турнир по коротким нардам пройдет в Очамчыре с 25 по 27 декабря, рассказал корреспонденту Sputnik начальник отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Тимур Пачулия.

"Два года назад мы провели чемпионат по настольным играм – шашкам, шахматам, домино и нардам. В них участвовало более ста человек. В этом году по просьбе жителей города мы организуем турнир по коротким нардам. Прием заявок на участие до 24 декабря, максимальное количество участников, согласно правилам жеребьевки, 64 человека в возрасте от 16 лет", - уточнил Пачулия.

Он добавил, что короткие нарды популярны среди жителей Очамчыры. Для участия в предстоящем турнире потребуется взнос в размере одной тысяч рублей с каждого игрока для формирования призового фонда. Собранная сумма будет разделена между тремя призерами соревнований.

Соревнования по коротким нардам в Очамчыре проводятся совместно с отделом молодежи и спорта администрации Очамчырского района и Федерации нард Абхазии.

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