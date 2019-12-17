Акцию "Молодежь против наркотиков" проведут в Очамчыре

Акция "Молодежь против наркотиков" организована отделом молодежи и спорта администрации Очамчыркского района и Россотрудничеством, которое выступило инициатором идеи.

СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Акция "Молодежь против наркотиков" впервые пройдет в Очамчыре в среду 18 декабря, рассказал Sputnik начальник отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Тимур Пачулия.

"Пройдет показ фильма о вреде наркотиков, затем показательные выступления наших спортсменов и беседа с ними. Также проведем различные конкурсы и викторины с подарками победителям", - отметил Пачулия.

Он добавил, что среди гостей будет обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс" Батал Чежия. Акция пройдет в спортивно-гостиничном комплексе "Жемчужина".

Подобные акции остро необходимы Абхазии, проблему наркомании и ее последствия нужно обсуждать как можно чаще, уверен Пачулия.

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