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Спецрежим: как будет работать Новоафонская пещера в новогодние праздники

© Sputnik / Н. Рахманов
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Новоафонская пещера по своим размерам соперничает с самыми именитыми подземельями мира, в том числе с такими гигантами, как Шкоцианская пещера в Югославии и Карлсбадская в США.

СУХУМ, 18 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Во время новогодних праздников Новоафонская пещера будет работать по специальному графику. С 1 по 12 января пещера будет открыта каждый день с 10:00 до 18:00, рассказал корреспонденту Sputnik заместитель директора Новоафонской пещеры Дамей Смыр.

"Каждый год в новогодние праздники мы меняем график. С 1 по 12 января пещера работает ежедневно. Мы работаем с 10 до 18 часов, но при этом все будет зависеть от потока отдыхающих. У нас экскурсоводы будут работать по группам. В каждой группе по три человека", – отметил Дамей Смыр.

Как показывает практика, в новогодние праздники Новоафонскую пещеру посещают больше людей, чем в другие зимние месяцы. В основном пещеру посещают туристы, реже – местные жители. 

С 13 января по 13 апреля – уже в обычном зимнем графике, то есть по средам, четвергам, субботам, воскресеньям.

Согласно производственному календарю, праздничные дни в Абхазии продлятся с 1 по 8 января.

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