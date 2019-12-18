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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 декабря

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (281)
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Sputnik Абхазия
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В четверг в республике средняя дневная температура поднимется до +17°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. В четверг 19 декабря в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, ночью малооблачно, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое, будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С,  днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +13°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (281)


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