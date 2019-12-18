Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 декабря

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Межправкомиссия России и Абхазии утвердила Инвестпрограмму на 2020-2022 годы Восемнадцатое пленарное заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии завершилось в Сухуме в среду 18 декабря. 319

Высокое качество: Мутко рассказал, как прошла инспекция объектов Инвестпрограммы Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, вице-премьер России Виталий Мутко и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев посетили гагрскую среднюю школу №1 и детский сад в Новом Афоне, строящиеся по Инвестпрограмме, в среду 18 декабря. 505