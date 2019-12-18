Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 декабря

В четверг в республике средняя дневная температура поднимется до +17°С, сообщают абхазские метеорологи.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. В четверг 19 декабря в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, ночью малооблачно, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление высокое, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +13°С.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
Восемнадцатое пленарное заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии завершилось в Сухуме в среду 18 декабря.
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, вице-премьер России Виталий Мутко и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев посетили гагрскую среднюю школу №1 и детский сад в Новом Афоне, строящиеся по Инвестпрограмме, в среду 18 декабря.
Ремонт Абхазского государственного университета был начат в 2010 году в рамках Инвестпрограммы и закончен в 2017 году.
Sputnikabkhazia
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