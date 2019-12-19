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Днем и ночью: военослужащие ЮВО в Абхазии начали боевую подготовку

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Учения, в которых принимают участие более трех тысяч мотострелков и артиллеристов, проходят на морском побережье, а также на горных полигонах Цабал и Нагвалоу.

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. В рамках боевой подготовки военнослужащие российской военной базы в Абхазии приступили к выполнению боевых стрельб в составе мотострелковых отделений, артиллерийских расчетов и танковых экипажей, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Личный состав выполняет огневые задачи в дневное и ночное время из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, ручных пулеметов "Печенег", реактивных систем залпового огня "Град", орудий танков Т-72Б3 и БТР-82АМ.

"В составе подразделений военнослужащие учатся решать различные учебно-боевые задачи в условиях динамично меняющейся обстановки современного общевойскового боя", - говорится в сообщении.

Замыслы учебных тактических эпизодов основываются на опыте вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике.

Для поиска целей противника активно используются современные переносные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец" со встроенной навигационной системой ГЛОНАСС.

В учениях задействовано свыше 200 единиц военной техники, в том числе бронированные автомобили "Тигр-М".

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Теги:
Абхазия, Южный военный округ


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