Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 декабря

В Абхазии
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В пятницу в республике средняя дневная температура поднимется до +16°С, сообщают абхазские метеорологи.
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. В пятницу 20 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление высокое, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +13°С.
Относительная влажность воздуха 60-80%.