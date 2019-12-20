Подарок мечты: подопечному фонда "Киараз" подарили теленка

В рамках ежегодной предновогодней акции "Подари чудо" дети из малоимущих семей пишут в организацию письма на имя Деда Мороза.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Коллектив компании KASKAD-M подарил подопечному благотворительного фонда "Киараз" теленка в рамках акции "Подари чудо", рассказала Sputnik менеджер благотворительной организации Кристина Лакоя.

"Шестилетний Давид Дрезнель из села Верхний Келасур уверил нас, что будет сам ухаживать за теленком, чтобы в будущем уже корова давала семье молоко, из которого мама будет варить ему кашу", - рассказала Лакоя.

Желание Давида не самое необычное. Мальчик из села Анхуа попросила у "Киараз" черного абхазского козла и уточнил, что он должен быть обязательно рогатым.

"Мальчик лично приехал к нам и заказал черного козла. Мы объяснили, что сложно будет найти такой подарок и попросили поменять письмо, на что мама согласилась. Но через несколько дней ребенок позвонил и просил оставить письмо, вдруг кто-то все же сможет найти его", - объяснила Лакоя.

Все подарки подопечным фонда "Киараз" будут вручены 28 декабря.

Ежегодная новогодняя акция "Киараза" "Ассир хамтас" (Подари чудо) стартовала в начале декабря. В рамках этой акции дети из малоимущих семей пишут в организацию письма на имя Деда Мороза. Дедом Морозом может стать любой желающий, забрав одно из посланий в офисе "Киараза".

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