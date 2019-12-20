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Президент Абхазии Рауль Хаджимба на встече с ветеранами ВОВ

Президент поздравил сотрудников и ветеранов СГБ с профессиональным праздником

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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День работника органов государственной безопасности Абхазии отмечается в республике 20 декабря.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил сотрудников и ветеранов Службы государственной безопасности с Днем работника органов государственной безопасности. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"Уважаемые сотрудники и ветераны Службы государственной безопасности! Примите мои поздравления по случаю профессионального праздника – Дня Службы государственной безопасности. Национальная безопасность Республики Абхазия, права и свободы ее граждан являются предметом вашей ежедневной, неустанной работы. От того, насколько ответственно вы относитесь к выполнению своих обязанностей, зависят мир и покой жителей нашего государства", - говорится, в частности, в поздравлении.

Президент особо отметил, что сотрудники Службы безопасности всегда с честью выполняют свой профессиональный долг, проявляя мужество и самоотверженность.

"Руководство Абхазии возлагает большие надежды на соответствие высокому уровню работы вашего ведомства. В этот праздничный день желаю вам и вашим близким мира, процветания и успехов", - резюмировал глава государства.

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Теги:
Рауль Хаджимба, Служба безопасности Республики Абхазия


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