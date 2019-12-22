Президент Абхазии поздравил энергетиков с профессиональным праздником

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли! Примите мои поздравления по случаю вашего профессионального праздника – Дня энергетика. Энергетическая отрасль является одной из важнейших сфер в экономике нашей республики", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что абхазские энергетики решают масштабные задачи благодаря накопленному опыту и профессиональным кадрам.

При этом он напомнил, что энергетическая сфера республики в настоящее время переживает не самые легкие времена. Однако специалисты в этой сфере продолжают отвечать на все сложности и вызовы времени.

Также отмечается, что в ближайшие несколько лет в энергетике Абхазии намечена модернизация и технологическое переоснащениее, внедрение оборудования, ввод новых современных мощностей.

18 декабря Межправкомиссия Абхазии и России утвердила Инвестпрограмму 2020-2022, в рамках которой 4,5 миллиарда рублей будет направлено на финансирование инфраструктурных проектов в республике, в том числе развитие энергетической области.

11 декабря РУП "Черноморэнерго" обратилось к жителям республики с убедительной просьбой экономить электроэнергию и предупредило о вынужденных веерных отключениях.

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